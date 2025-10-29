È morto a soli 18 anni Lutto terribile per la protagonista di Ballando con le stelle | tragedia improvvisa

Un grave incidente stradale ha colpito la comunità di Bellaria, in provincia di Rimini, causando la morte di un ragazzo di appena diciotto anni. L’episodio è avvenuto lungo viale Vittor Pisani: il giovane avrebbe perso il controllo della moto, terminando la corsa contro due pali della luce ai margini della carreggiata. L’identità della vittima: Evan Oscar Delogu. Le autorità hanno identificato la vittima come Evan Oscar Delogu, noto per essere il fratello di Andrea Delogu, conduttrice radio-tv e concorrente nell’attuale edizione di Ballando con le Stelle insieme a Nikita Perotti. La notizia è stata confermata nelle ultime ore, gettando nello sconforto amici e familiari. 🔗 Leggi su Tvzap.it

