A Vitriola, nelle vicinanze di casa di Daniela Ruggi, sono stati rinvenuti resti umani in un casolare abbandonato. La scoperta riapre un caso irrisolto del Modenese, suscitando grande attenzione. Si attende l’esito delle analisi del DNA per identificare le vittime e chiarire le circostanze. La madre coinvolta ha espresso forte shock di fronte a questa scoperta.

La scoperta choc a Vitriola: resti umani in un casolare abbandonato. Una scoperta inquietante riapre uno dei casi più dolorosi e irrisolti del Modenese. Resti umani sono stati rinvenuti all’interno di un casolare abbandonato nella frazione di Vitriola, nel comune di Montefiorino. Accanto ai resti è stato trovato anche un capo di abbigliamento intimo femminile. La notizia, anticipata dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”, è stata diffusa sui social e ha immediatamente acceso i riflettori su una possibile, drammatica connessione: il casolare si trova a breve distanza dalla casa di Daniela Ruggi, la donna di 32 anni scomparsa nel settembre 2024. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Resti umani trovati vicino casa di Daniela Ruggi: si attende il DNA: ‘La madre è scioccata’

Leggi anche: Daniela Ruggi scomparsa due anni fa a Montefiorino, trovati resti umani vicino alla sua casa

Leggi anche: Daniela Ruggi, ultime notizie: trovati resti umani vicino alla casa della 32enne scomparsa. “C’è intimo femminile”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Resti umani in sacchi della spazzatura nel cimitero di Aci Catena, sigillati aree e sotterranei; Aci Catena, resti umani in buste di plastica: nuova scoperta nel cimitero comunale; Il mistero degli scheletri umani abbandonati nel cimitero tra i sacchi della spazzatura; Pensionato perde il portafoglio con 500 euro: due giovani lo trovano, vanno a casa sua e glielo restituiscono.

Caso Ruggi, Chi l'ha visto: "Trovati resti umani vicino alla casa di Daniela" - Scoperti da due escursionisti in un casolare abbandonato nella frazione di Vitriola, nel comune di Montefiorino (Modena). msn.com