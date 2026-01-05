Daniela Ruggi scomparsa Trovati resti umani a pochi metri da casa sua | Serve l’esame del Dna

È stato rinvenuto un teschio e un indumento intimo femminile a pochi metri dall’abitazione di Daniela Ruggi, scomparsa. Sono in corso accertamenti per identificare i resti, tra cui l’esame del DNA. La scoperta solleva interrogativi sulla vicenda e apre un’indagine approfondita per chiarire le circostanze della scomparsa.

Un teschio e, a pochi centimetri di distanza, un indumento intimo femminile, probabilmente un reggiseno. È la macabra scoperta fatta venerdì pomeriggio da due escursionisti all’esterno di una struttura pericolante di Vitriola di Montefiorino. Una sorta di casolare in mezzo al nulla. L’allarme è scattato immediatamente e subito - inevitabilmente - il pensiero è andato alla giovane Daniela Ruggi, la 32enne di cui si sono perse le tracce a settembre del 2024, il 18 per essere precisi. A darne notizia ieri Chi l’ha visto attraverso i social ma dagli inquirenti vige il più stretto riserbo. Non si può al momento azzardare alcuna ipotesi certa: si dovranno attendere gli esiti di delicati accertamenti, ma il ritrovamento è avvenuto a poche centinaia di metri di distanza rispetto all’abitazione della giovane scomparsa e, dunque, a pochi minuti a piedi dal centro della piccola frazione di Vitriola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Daniela Ruggi scomparsa. Trovati resti umani a pochi metri da casa sua: "Serve l’esame del Dna" Leggi anche: Daniela Ruggi scomparsa due anni fa a Montefiorino, trovati resti umani vicino alla sua casa Leggi anche: Resti umani trovati vicino casa di Daniela Ruggi: si attende il DNA: ‘La madre è scioccata’ Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Daniela Ruggi, ultime notizie: trovati resti umani vicino alla casa della 32enne scomparsa. “C’è intimo femminile”; Daniela Ruggi scomparsa, il programma «Chi l'ha visto»: «Ritrovati resti umani e abbigliamento intimo femminile in un casolare»; Resti umani in un casolare a Montefiorino: si pensa a Daniela Ruggi; Caso Daniela Ruggi, “trovati resti e abbigliamento femminile in un casolare abbandonato”. Daniela Ruggi scomparsa due anni fa a Montefiorino, trovati resti umani vicino alla sua casa - Dopo due anni sono stati ritrovati alcuni resti umani nei pressi di casa di Daniela Ruggi, la giovane scomparsa a Montefiorino dopo essere stata dimessa ... fanpage.it

