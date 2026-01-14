Dal viaggio nel tempo alle piramidi | così il Grand Egyptian Museum rilegge la storia egiziana

Da secoloditalia.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Grand Egyptian Museum, situato alle porte del Cairo, ha recentemente ampliato la propria esposizione con una nuova sezione dedicata a Tutankhamon, aperta al pubblico nel novembre 2025. Questo importante spazio museale rappresenta un punto di riferimento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico dell’Egitto, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di approfondire la storia e l’archeologia del paese attraverso un percorso completo e aggiornato.

Nel novembre 2025, alle porte del Cairo, il Grand Egyptian Museum ha completato una nuova fase della sua apertura, inaugurando anche la seconda grande sezione dedicata a Tutankhamon, oggi pienamente accessibile al pubblico. Affacciato sulle Piramidi di Giza e collegato a nuove infrastrutture aeroportuali e viarie, il museo è stato progettato per accogliere decine di milioni di visitatori e candidarsi come uno dei principali poli culturali globali. Non si è trattato soltanto di un evento culturale, ma di una dichiarazione identitaria con cui l’Egitto rivendica la grandezza del proprio passato come leva di proiezione internazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

dal viaggio nel tempo alle piramidi cos236 il grand egyptian museum rilegge la storia egiziana

© Secoloditalia.it - Dal “viaggio nel tempo” alle piramidi: così il Grand Egyptian Museum rilegge la storia egiziana

Leggi anche: Cairo, apre il Grand Egyptian Museum

Leggi anche: I cofanetti artigianali made in Umbria al Grand Egyptian. Museum

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Piramidi, spiagge dorate, tesori antichi: il fascino senza tempo dell'Egitto - Il Nilo, uno dei fiumi più lunghi al mondo, non è solo una via d'acqua, ma un mito venerato dagli antichi Egizi come il ... quotidiano.net

Guida al viaggio in Egitto: dalle piramidi alla crociera sul Nilo - Un viaggio in Egitto non è solo una semplice vacanza, ma un tuffo nel cuore della civiltà che ha segnato la storia dell’umanità. bergamonews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.