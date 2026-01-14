Dal viaggio nel tempo alle piramidi | così il Grand Egyptian Museum rilegge la storia egiziana

Il Grand Egyptian Museum, situato alle porte del Cairo, ha recentemente ampliato la propria esposizione con una nuova sezione dedicata a Tutankhamon, aperta al pubblico nel novembre 2025. Questo importante spazio museale rappresenta un punto di riferimento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico dell’Egitto, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di approfondire la storia e l’archeologia del paese attraverso un percorso completo e aggiornato.

Nel novembre 2025, alle porte del Cairo, il Grand Egyptian Museum ha completato una nuova fase della sua apertura, inaugurando anche la seconda grande sezione dedicata a Tutankhamon, oggi pienamente accessibile al pubblico. Affacciato sulle Piramidi di Giza e collegato a nuove infrastrutture aeroportuali e viarie, il museo è stato progettato per accogliere decine di milioni di visitatori e candidarsi come uno dei principali poli culturali globali. Non si è trattato soltanto di un evento culturale, ma di una dichiarazione identitaria con cui l’Egitto rivendica la grandezza del proprio passato come leva di proiezione internazionale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

