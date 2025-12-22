I cofanetti artigianali made in Umbria al Grand Egyptian Museum

L'ARTIGIANALITÀ umbra arriva al Cairo, fino alle porte del deserto con vista sulle piramidi di Giza. Per l'inaugurazione del Grand Egyptian Museum, i cofanetti che hanno custodito gli inviti destinati a capi di Stato, autorità internazionali e protagonisti dell'archeologia mondiale sono stati realizzati interamente a mano nei laboratori della Legatoria Tuderte di Pantalla di Todi, cooperativa umbra specializzata nella legatoria d'arte e associata a Legacoop Umbria. Gli inviti, concepiti come piccoli sarcofagi che si aprivano rivelando la partecipazione ufficiale alla cerimonia, richiedevano un contenitore all'altezza del loro valore simbolico.

