Cairo apre il Grand Egyptian Museum

Servizitelevideo.rai.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

3.50 Con grande sfarzo e solennità sabato al Cairo verrà inaugurato il Grand Egyptian Museum, GAM, presentato come il fiore all'occhiello degli sforzi delle autorità' per rilanciare la vitale industria turistica del Paese. Con una vista panoramica sull'altopiano delle piramidi di Giza, il GEM ospita migliaia di reperti che coprono oltre 5.000 anni di antichità egizia,per un costo di oltre 1 mld di dollari.In oltre due decenni di lavori,l'ultramoderno museo prevede 5 mln di visitatori l'anno,con reperti mai visti prima. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

