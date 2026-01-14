Dal caso Jennifer Alcani ai furti in chiesa | il 23enne torna in aula

Il 23enne Massimo F. torna in aula dopo il caso Jennifer Alcani e i furti in chiesa. Un disguido procedurale ha rimandato l'apertura del processo, prevista inizialmente per i mesi scorsi, a marzo. La vicenda evidenzia le tempistiche e le complessità del sistema giudiziario italiano, con un procedimento che si svolgerà nei prossimi mesi.

Un disguido procedurale ha fatto slittare a marzo l'udienza che avrebbe dovuto aprire il processo a carico di Massimo F., il 23enne lecchese al centro di due distinte vicende giudiziarie che continuano a tenere banco nella cronaca locale. Il giovane, già condannato a tre anni per l'incidente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Decine di furti in casa e in chiesa: in 17 dal gup Leggi anche: Cugini assassinati e dati alle fiamme, il caso torna in aula. Il giudice prende tempo Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Condannato per la morte di Jennifer Alcani, torna in aula per i furti in chiesa; Condannato per la morte di Jennifer, a processo per furti nelle chiese; Padre e figlio a processo per i furti del 2022 nelle chiese di Lecco e di Calolzio; Condannato per la morte di Jenny, rubava in chiesa con il padre. Dal caso Jennifer Alcani ai furti in chiesa: il 23enne torna in aula - , condannato per la morte della tredicenne, dovrà rispondere anche di furto e ricettazione di oggetti sacri sottratti nel 2022. leccotoday.it

PADRE E FIGLIO A PROCESSO PER I FURTI IN CHIESA A MAGGIANICO E CALOLZIO - In aula si sono presentati i legali dei due imputati: l’avvocato Marco Possenti per Massimo Fusi, che secondo gli inquirenti avrebbe assunto la responsabilità principale dei colpi, e l’avvocato Marco ... lecconews.news

Jennifer Alcani morì a 13 anni nello schianto di Abbadia Lariana. Condannato a tre anni il 23enne alla guida: non ha mai chiesto scusa - È la condanna inflitta a Massimo Fusi, 23enne, lecchese, per l’incidente stradale costato la vita a Jennifer Alcani, 13 anni. ilgiorno.it

“Morte sul Danubio” di Jennifer S. Alderson. Il primo di una serie di gialli dedicati ad una città, in questo caso visitata da poco, ma che non credo leggerò più, vedrò! Diciamo che la scrittrice è giovane e, per alleggerirmi un po’ le letture e/o per svagarmi potrei a - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.