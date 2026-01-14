Dal caso Jennifer Alcani ai furti in chiesa | il 23enne torna in aula

Il 23enne Massimo F. torna in aula dopo il caso Jennifer Alcani e i furti in chiesa. Un disguido procedurale ha rimandato l'apertura del processo, prevista inizialmente per i mesi scorsi, a marzo. La vicenda evidenzia le tempistiche e le complessità del sistema giudiziario italiano, con un procedimento che si svolgerà nei prossimi mesi.

Un disguido procedurale ha fatto slittare a marzo l'udienza che avrebbe dovuto aprire il processo a carico di Massimo F., il 23enne lecchese al centro di due distinte vicende giudiziarie che continuano a tenere banco nella cronaca locale. Il giovane, già condannato a tre anni per l'incidente. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

