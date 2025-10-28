Decine di furti in casa e in chiesa | in 17 dal gup

Agrigentonotizie.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata l’udienza preliminare dell’inchiesta sui furti in abitazioni e chiese e sul presunto giro di spaccio di droga tra diversi comuni dell’Agrigentino. L’udienza si svolge davanti al giudice Alberto Lippini, e il procedimento è stato aggiornato al primo dicembre per entrare nel vivo delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

