cugini assassinati e dati alle fiamme il caso torna in aula il giudice prende tempo

Il duplice omicidio dei cugini Dario e Riccardo Benazzi torna in un’aula di giustizia. Venerdì, davanti al giudice per le indagini preliminari Marco Peraro, si è discussa l’udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione, la seconda depositata dalla procura dall’inizio di questa complessa vicenda. In oltre tre ore di udienza, le parti hanno illustrato le proprie ragioni, avanzando le proprie istanze al tribunale. Alla fine, il giudice si è preso tempo per decidere se chiudere senza responsabili il fascicolo a carico degli unici due indagati (Filippo e Manuel Mazzoni, padre e figlio, artigiani e residenti vicino a luogo del delitto) oppure se andare avanti, disponendo nuove indagini o addirittura l’imputazione coatta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

