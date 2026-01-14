La Dakar 2026 prosegue con l'ultima tappa della seconda marathon, che ha rivoluzionato la classifica generale. Mathieu Serradori si aggiudica il decimo stage, mentre Al-Attiyah si posiziona in vetta alla classifica. Questa fase della gara, caratterizzata da sfide impegnative, continua a modificare gli equilibri tra i partecipanti, mantenendo alta l’attenzione su un evento che combina competizione e resistenza.

La seconda “marathon” della Dakar 2026 è andata ufficialmente in archivio stravolgendo ogni scenario. Il successo nella decima frazione, che portava la carovana dal bivacco a Bisha, è andato a un ottimo Mathieu Serradori, che ha dominato la scena dall’inizio alla fine. Lo stage odierno proponeva ritmi serrati ai protagonisti della “corsa più dura del mondo”. 470 chilometri complessivi con 420 dedicati alle prove speciali e appena 50 di trasferimento. In poche parole un percorso da prendere con le molle e, effettivamente, a livello di classifica generale è successo di tutto. Il successo nella importante tappa odierna è andato, come detto, al francese Mathieu Serradori (Century Racing Factory Team) che chiuso con il tempo complessivo di 4 ore, 48 minuti e 27 secondi, rifilando distacchi abissali a quasi tutti i rivali. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dakar 2026, Mathieu Serradori fa suo il decimo stage che stravolge la classifica generale. Al-Attiyah sale in vetta

