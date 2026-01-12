Dakar 2026 Henk Lategan vince l’ottava tappa e prova a insidiare Al-Attiyah in classifica generale

Henk Lategan ha conquistato l’ottava tappa della Dakar 2026 nella categoria auto, mettendo in discussione la posizione di Nasser Al-Attiyah in classifica generale. La gara si conferma molto combattuta, con i piloti impegnati in un percorso impegnativo e tecnico. La competizione prosegue con sfide e strategie che definiranno l’esito finale della corsa.

Un impeccabile Henk Lategan si è aggiudicato l’ottava tappa della Dakar 2026 per quanto riguarda le auto. La “corsa più dura del mondo” oggi proponeva la frazione che portava la carovana da Wadi-Ad-Dawasir di nuovo a Wadi-Ad-Dawasir per un totale di 721 chilometri dei quali 438 di prove speciali e 238 di trasferimento. Lo stage odierno ha visto il dominio del sudafricano Henk Lategan (Toyota Gazoo Racing W2RC) che ha condotto la classifica sin dalle prime fasi, chiudendo con il tempo complessivo di 4 ore, 20 minuti e 38 secondi con un margine di vantaggio di soli 26 secondi sullo svedese Mattias Ekstroem (Ford Racing) e 34 sullo statunitense S eth Quintero (Toyota Gazoo Racing). 🔗 Leggi su Oasport.it

