chi sono la moglie e le figlie di marco liorni giovanna astolfi emma e viola

Marco Liorni, conduttore di punta della Rai, è stato sposato due volte. La prima con Cristina, donna lontana dal mondo dello spettacolo e con cui convolò a nozze nel 1993. Dalla loro unione nacque il primogenito del presentatore, Niccolò. Finito il matrimonio con la madre del suo primo figlio, Marco Liorni conobbe Giovanna Astolfi: "Mentre passavo sotto gli uffici della radio, giuro che era un caso, è mancato poco che non la investissi con l'auto. Ho dovuto inchiodare – raccontava, come riporta FanPage -. Sono sceso, abbiamo cominciato a parlare. Mi ha colpito prima di tutto il fatto che mi guardasse dritto negli occhi, e poi ho scoperto il suo carattere, che è sempre positivo.

