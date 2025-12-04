Violentò la moglie e le figlie minorenni | arrestato a Fiumicino

Fiumicino, 4 dicembre 2025 – E’ stato a rrestato a Fiumicino, dai carabinieri di Paliano coordinati dai colleghi della Compagnia di Anagni, un 59enne originario del Togo e già noto alle forze dell’ordine, ricercato in tutta Italia per violenza sessuale. Nei suoi confronti l’autorità giudiziaria aveva emesso un ordine di carcerazione dopo essersi macchiato dei reati di violenza sessuale, commessi a Paliano nel 2018, nei confronti della moglie e delle due figlie che all’epoca dei fatti erano ancora minorenni. L’uomo aveva fatto perdere le sue tracce ma i Carabinieri, attraverso una minuziosa attività investigativa e diversi servizi di osservazione controllo e pedinamento, hanno localizzato l’uomo nelle zone di Fiumicino: nel pomeriggio dell’1 dicembre i militari sono riusciti ad arrestarlo prima che riuscisse ad allontanarsi e sottrarsi all’esecuzione del provvedimento detentivo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it