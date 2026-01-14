Crisi di Ecua l' Area progressista | Difendiamo cultura e formazione

La crisi di Ecua evidenzia le difficoltà affrontate dal consorzio universitario di Agrigento e riflette il disinteresse per cultura e formazione nella regione. La situazione mette in luce l'importanza di sostenere l'istruzione e investire nel futuro dei giovani, elementi fondamentali per lo sviluppo di Agrigento e della Sicilia. Un’attenzione condivisa da chi promuove un’area progressista impegnata nella difesa di questi valori.

