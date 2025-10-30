Agrigento capitale della cultura Dispenza Area progressista | La corte dei conti conferma le criticità

Agrigentonotizie.it | 30 ott 2025

“La corte dei conti ha confermato tutte le criticità già evidenziate nel progetto di Agrigento capitale italiana della cultura 2025”. Lo afferma in una nota il portavoce dell’Area progressista, Nuccio Dispenza, dopo la pubblicazione sui social da parte dell’economista Pasquale Seddio della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

