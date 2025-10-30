Agrigento capitale della cultura Dispenza Area progressista | La corte dei conti conferma le criticità

“La corte dei conti ha confermato tutte le criticità già evidenziate nel progetto di Agrigento capitale italiana della cultura 2025”. Lo afferma in una nota il portavoce dell’Area progressista, Nuccio Dispenza, dopo la pubblicazione sui social da parte dell’economista Pasquale Seddio della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Oggi nell’Aula Magna del nostro Liceo si è svolta la giornata inaugurale del progetto Sphairos - Incontri filosofici nei luoghi di Empedocle, evento inserito all’interno del programma di Agrigento Capitale della Cultura, con la Direzione Scientifica del Prof. Alfons - facebook.com Vai su Facebook

Duecento pagine e 11 criticità, così la Corte dei Conti ha demolito la gestione di "Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025" - Poca trasparenza nella rendicontazione delle spese, progetti del dossier non completati e risultati concreti per la città non adeguati ... Come scrive lasicilia.it

Capitale della Cultura, Schifani riceve il presidente della Fondazione Agrigento 2025 Cucinotta - Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto il presidente del consiglio di amministrazione della "Fondazione Agrigento 2025" ... Si legge su grandangoloagrigento.it

I Laboratori del Gusto di Slow Food Agrigento per la Capitale Italiana della Cultura 2025 - Olio extravergine di oliva, frutta secca, farine, formaggi, vini e pesce azzurro: sono queste le eccellenze agroalimentari protagoniste dei “Laboratori del Gusto” promossi da Slow Food Agrigento APS, ... Si legge su scrivolibero.it