La crisi di Ecua Zicari chiama a raduno la città | L’università va sostenuta non paralizzata

Da agrigentonotizie.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Agrigento ha invitato il consigliere Roberta Zicari a partecipare alla prossima assemblea dell’Ecua, prevista per mercoledì 14 gennaio alle 14. La discussione si concentra sulla crisi dell’università locale, con Zicari che sottolinea l’importanza di sostenere l’ateneo anziché lasciarlo in difficoltà. La questione rimane al centro del dibattito politico cittadino, evidenziando l’impegno per il rilancio del settore.

L’università ad Agrigento torna al centro del confronto politico. Durante l’ultimo consiglio comunale il sindaco avrebbe invitato il consigliere comunale Roberta Zicari a partecipare alla prossima assemblea dell’Ecua convocata mercoledì 14 gennaio alle 14. Un invito che Zicari dice di voler. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Polo universitario, Zicari chiede chiarezza sull’Ecua

Leggi anche: La crisi del servizio idrico, Zicari (Dc): "Serve una riforma"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La crisi di Ecua, Zicari chiama a raduno la città: "L’università va sostenuta, non paralizzata" - Mercoledì 14 gennaio ci sarà l’assemblea: l’invito a partecipare e l’appello al presidente Schifani dopo i segnali d’allarme emersi in commissione ... agrigentonotizie.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.