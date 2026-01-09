La crisi di Ecua Zicari chiama a raduno la città | L’università va sostenuta non paralizzata
Il sindaco di Agrigento ha invitato il consigliere Roberta Zicari a partecipare alla prossima assemblea dell’Ecua, prevista per mercoledì 14 gennaio alle 14. La discussione si concentra sulla crisi dell’università locale, con Zicari che sottolinea l’importanza di sostenere l’ateneo anziché lasciarlo in difficoltà. La questione rimane al centro del dibattito politico cittadino, evidenziando l’impegno per il rilancio del settore.
L’università ad Agrigento torna al centro del confronto politico. Durante l’ultimo consiglio comunale il sindaco avrebbe invitato il consigliere comunale Roberta Zicari a partecipare alla prossima assemblea dell’Ecua convocata mercoledì 14 gennaio alle 14. Un invito che Zicari dice di voler. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Polo universitario, Zicari chiede chiarezza sull’Ecua
Leggi anche: La crisi del servizio idrico, Zicari (Dc): "Serve una riforma"
La crisi di Ecua, Zicari chiama a raduno la città: "L’università va sostenuta, non paralizzata" - Mercoledì 14 gennaio ci sarà l’assemblea: l’invito a partecipare e l’appello al presidente Schifani dopo i segnali d’allarme emersi in commissione ... agrigentonotizie.it
: A , la crisi umanitaria deve fare i conti con il pieno dell'inverno. Tra inondazioni, mancanza di elettricità e di acqua pulita, la popolazione è allo stremo e senza quasi più infrastrutture. Tra le oltre - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.