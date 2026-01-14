Craxi FI | Sulla risoluzione per l' Iran i senatori del M5s hanno subito un diktat dall' alto Eravamo d' accordo

Il senatore Craxi (FI) ha commentato la posizione dei senatori del M5s sulla risoluzione per l’Iran, affermando che hanno subito un diktat dall’alto e che erano d’accordo. Ha inoltre espresso preoccupazione per la tendenza dei 5 Stelle a sostenere regimi autocratici contro l’Occidente. Questi episodi evidenziano le divisioni politiche e le diverse interpretazioni sulla politica internazionale all’interno del panorama italiano.

"Mi inquieta la propensione dei 5stelle ad appoggiare tutte le dittature autocratiche contro l'occidente". A dirlo al Foglio è Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Esteri e Difesa, dove oggi tutte le forze politiche, fuorché il M5s, hanno votato unitariamente la risoluzione a sostegno del popolo iraniano. Proprio Craxi si era occupata di trovare una mediazione per arrivare a un testo comune. Insomma, senatrice cos'è successo? "Io mi aspettavo che oggi ci sarebbe stato un voto unanime. Si sta parlando del sostegno a un popolo che sta lottando per la sua libertà e che in queste ore è violentemente offeso e la risoluzione è frutto di un lavoro condiviso anche con la parte responsabile dell'opposizione". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

