Crans-Montana ultimo addio alle vittime italiane

A Crans-Montana si sono svolti ieri i funerali di cinque delle sei vittime italiane dell'incidente. La cerimonia ha visto il cordoglio dei familiari e degli amici, accompagnato da momenti di raccoglimento e commozione. Un saluto silenzioso alle persone che hanno perso la vita in questa tragedia, nel rispetto della loro memoria e del dolore condiviso.

Il dolore dei genitori e degli amici. Gli applausi che hanno accompagnato le bare. Si sono tenuti ieri i funerali di cinque delle sei vittime italiane di Crans-Montana. Si sono svolte a Roma e Bologna le esequie di Riccardo Minghetti e Giovanni Tamburi, a Milano i funerali di Achille Barosi e Chiara Costanzo. Il funerale di Sofia Prosperi, la vittima più giovane dell'incendio, è stato celebrato a Lugano. Oggi invece si terrà l'addio ad Emanuele Galeppini a Genova. . Nelle scuole italiane c'è stato un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Quando venerdì le campane di tutte le chiese svizzere suoneranno per cinque minuti, a commemorare le 40 vittime della tragedia di Crans-Montana ci saranno anche il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron.

Crans-Montana, il dolore dei genitori e il cordoglio della politica: venerdì i leader del centrosinistra alla messa commemorativa dopo l'invito della Meloni - A Milano, Roma, Bologna e Lugano il saluto a Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti, Sofia Prosperi e Achille Barosi. msn.com

Funerali Crans-Montana, a Milano l'addio a Chiara Costanzo e Achille Barosi. Il padre: «Chiederò a Meloni che non ci siano omissioni» - Gli studenti italiani tornano a scuola dopo le vacanze e in tutte le scuole italiane, oggi, 7 gennaio, verrà osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime ... ilmessaggero.it

