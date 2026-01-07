Crans-Montana l’ultimo saluto alle giovani vittime
A Crans-Montana si è svolta una giornata di lutto in memoria delle giovani vittime della tragedia. A Milano, Roma e Bologna si sono tenuti i funerali di quattro delle cinque persone italiane coinvolte. Un momento di raccoglimento per commemorare chi ha perso la vita in questo tragico evento.
Giornata di lutto e silenzio per la tragedia di Crans-Montana. A Milano, Roma e Bologna si sono svolti i funerali di quattro delle cinque vittime italiane. Servizi di Antonella Mitola e Marino Galdiero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
