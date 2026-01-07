Crans-Montana l’ultimo saluto alle giovani vittime

A Crans-Montana si è svolta una giornata di lutto in memoria delle giovani vittime della tragedia. A Milano, Roma e Bologna si sono tenuti i funerali di quattro delle cinque persone italiane coinvolte. Un momento di raccoglimento per commemorare chi ha perso la vita in questo tragico evento.

Crans-Montana, l’ultimo saluto alle giovani vittime

Crans-Montana, l'avvocato della famiglie: "I proprietari del Constellation andavano arrestati subito" - facebook.com facebook

Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti: le planimetrie per allargare la veranda e lei che fugge con la cassa in braccio la notte del rogo x.com

