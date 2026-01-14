Crans-Montana il racconto di un 15enne sopravvissuto | La sicurezza ha salvato molti clienti

Durante la notte di Capodanno a Le Constellation, un ragazzo di 15 anni ha assistito all’incendio che si è sviluppato nel locale. La pronta reazione delle misure di sicurezza ha evitato conseguenze più gravi, salvando numerosi clienti. Questa testimonianza mette in evidenza l’importanza delle norme di sicurezza antincendio e della prontezza di intervento in situazioni di emergenza.

Tempo di lettura: 3 minuti La notte di Capodanno si trovava anche lui a Le Constellation e, mentre riprendeva i festeggiamenti con il suo smartphone, ha visto il fuoco che iniziava a propagarsi dal soffitto, velocemente. E’ quindi fuggito subito insieme ad un amico ed è stato tra i primi a lasciare il locale e a chiamare i vigili del fuoco. Si è salvato così dalla strage di Crans-Montana Edoardo, un quindicenne della provincia di Como, che quella sera si trovava nel locale con il gruppo di italiani, ragazzi e ragazze della sua età che sono rimasti gravemente feriti o uccisi. Con lui c’erano anche cinque delle sei vittime italiane, tutte giovanissime: i due sedicenni milanesi Achille Barosi, Chiara Costanzo, Emanuele Galeppini di Genova, Giovanni Tamburi di Bologna e l’italo svizzera Sofia Prosperi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

