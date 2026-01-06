Loredana Lecciso ha condiviso il racconto del suo coinvolgimento nell’incidente a Crans-Montana, dove il locale Le Constellation è stato distrutto da un incendio, provocando la morte di 40 persone, tra cui sei italiani. La testimonianza evidenzia come Bido Carrisi, il figlio più giovane di Al Bano, si sia salvato grazie a una decisione dell’ultimo momento, evidenziando l’importanza delle scelte nei momenti critici.

Anche Bido Carrisi, il figlio più piccolo di Al Bano e Loredana Lecciso, avrebbe potuto trovarsi la notte di Capodanno a Le Constellation, il locale di Crans-Montana devastato da un incendio costato la vita a 40 giovani, tra cui 6 italiani. Un pensiero che oggi pesa come un macigno e che la stessa Loredana Lecciso ha raccontato con emozione, ripercorrendo giorni difficili segnati da paura, sollievo e dolore per una tragedia che ha sconvolto l’Europa. «Avevo anche avuto dei giorni – dice Lecciso facendo riferimento al malore che ha avuto prima della sua partecipazione a Domenica In assieme ad Al Bano domenica scorsa – che mi hanno provata psicologicamente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crans-Montana, il racconto shock di Loredana Lecciso: “Bido si è salvato per una scelta dell’ultimo momento”

