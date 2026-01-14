Crans-Montana il racconto di Edoardo che si è salvato | Il fuoco dal soffitto siamo scappati subito

Edoardo racconta come un incidente inatteso a Crans-Montana abbia cambiato la sua vita. In un momento di svago tra amici, un incendio improvviso dal soffitto ha richiesto una pronta reazione. Questo episodio, documentato anche attraverso un video, evidenzia l’importanza della sicurezza e della prontezza in situazioni di emergenza, ricordando come la tranquillità possa essere compromessa in pochi istanti.

Un video sullo smartphone, la musica alta, gli amici che ridono. Poi, all’improvviso, qualcosa cambia per sempre. Una lingua di fuoco che compare dove nessuno guarda, il panico, le urla, la corsa cieca verso l’uscita. In pochi secondi, la festa di Capodanno diventa incubo. Quello che è successo nel locale Le Constellation a Crans-Montana continua a tormentare chi è sopravvissuto. Tra loro c’è Edoardo, 15 anni, dalla provincia di Como, uno dei pochissimi usciti da quell’inferno senza ustioni. Il suo racconto, ora agli atti dell’ inchiesta, fa rabbrividire. >> “Da ore nella villa”. Federica Torzullo scomparsa, i carabinieri setacciano la casa Il ragazzo stava riprendendo la festa con il telefono quando ha visto le prime fiamme partire dal soffitto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Crans-Montana, "il soffitto che ha preso fuoco? Nessuna autorizzazione" Leggi anche: Crans-Montana, il racconto shock di Loredana Lecciso: “Bido si è salvato per una scelta dell’ultimo momento” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Crans-Montana, il dramma dei sopravvissuti: “Perché io mi sono salvato e loro no?”; I nostri dolci, eroici figli di Crans-Montana; Crans Montana in lizza per ospitare Olimpiadi invernali 2038; Funerali Achille Barosi, il nonno di un superstite: «Vado a Crans-Montana da 30 anni, incredibile quanto successo». Crans-Montana, il racconto di Edoardo che si è salvato: “Il fuoco dal soffitto, siamo scappati subito” - Stava riprendendo la festa con lo smartphone quando ha visto le fiamme partire dal soffitto e propagarsi in pochi istanti. thesocialpost.it

