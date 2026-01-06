Crans-Montana, noto per le sue bellezze naturali, si trova al centro di una vicenda legata a presunte irregolarità. Il sospetto riguarda un incendio chiamato

Non li hanno arrestati in via cautelativa perché non ci sono i requisiti richiesti dall’ordinamento svizzero. Jacques e Jessica Moretti, i gestori del pub Constellation di Crans-Montana, non sono a rischio fuga, anche se sono accusati formalmente di omicidio colposo per la strage di Capodanno. I quaranta morti in quell’inferno elvetico di sei notti fa, tra l’altro, secondo un’inchiesta della Rts, la Radiotelevisione di Berna, potevano essere di più. Rientrano le prime vittime in Italia, comincia a diradarsi la pressione sugli ospedali di Losanna e, contestualmente, iniziano ad affiorare i tasselli di una vicenda drammatica, complessa e da chiarire. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Crans-Montana, "il soffitto che ha preso fuoco? Nessuna autorizzazione"

