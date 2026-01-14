crans montana il dettaglio choc su emanuele e la rabbia della famiglia

A Crans-Montana, in Svizzera, un pool di medici legali si occuperà delle autopsie sui giovani italiani deceduti nell’incendio del locale. La famiglia attende risposte chiare, mentre emergono dettagli che potrebbero cambiare la ricostruzione dei fatti. La situazione resta sotto stretta osservazione, con l’obiettivo di fare luce su quanto accaduto e sulle cause della tragedia.

Sarà un unico pool di medici legali a eseguire le autopsie sui corpi dei giovani italiani morti nel rogo del locale di Crans-Montana, in Svizzera. La decisione, adottata dalla Procura di Roma, rappresenta un passaggio centrale nell'inchiesta avviata dall'autorità giudiziaria italiana dopo la tragedia della notte di Capodanno, con l'obiettivo di coordinare e rendere omogenei tutti gli accertamenti medico-legali relativi alle vittime connazionali. Crans-Montana, cooperazione italo-svizzera sulle perizie dell'incendio. L'indirizzo della Procura capitolina è quello di uniformare le perizie e consolidare il quadro probatorio a disposizione dello Stato italiano, che si è attivato su impulso dei familiari delle vittime per affiancare, sul piano tecnico e documentale, l'azione degli inquirenti elvetici.

