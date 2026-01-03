Cosa succedeva durante l’incendio Strage Crans-Montana il dettaglio choc | Terribile

Durante l’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, si sono verificati eventi tragici che hanno causato la perdita di vite umane. La visita ufficiale del Consigliere Federale Beat Jans ha rappresentato un momento di commemorazione e rispetto per le vittime di questa drammatica notte di Capodanno, sottolineando l’importanza di fare luce sui dettagli di quanto accaduto e di promuovere la sicurezza.

A Crans-Montana il dolore e il raccoglimento hanno accompagnato la visita ufficiale del Consigliere Federale e Ministro della Giustizia Beat Jans, che ha voluto rendere omaggio alle vittime dell'incendio scoppiato nella notte di Capodanno al bar Le Constellation. Con lui erano presenti anche il Comandante della Polizia Frédéric Gisler e Stéphane Ganzer, Consigliere di Stato e Capo della Sicurezza, a testimoniare la vicinanza delle istituzioni in uno dei momenti più drammatici vissuti recentemente dalla località svizzera. Il Consigliere federale Jans è entrato personalmente nel locale devastato dalle fiamme.

