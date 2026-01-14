Cosa aveva in tasca Crans-Montana il dettaglio choc su Emanuele e la rabbia della famiglia

In seguito alla tragica esplosione a Crans-Montana, le autopsie sui giovani italiani deceduti saranno affidate a un team di medici legali. Questa scelta rappresenta un passaggio importante nell’indagine parallela avviata dall’Italia, volta a chiarire le cause e i dettagli dell’incidente. La famiglia, ancora scossa, chiede risposte e trasparenza su quanto accaduto quella notte.

Sarà un unico team di medici legali a occuparsi delle autopsie sui corpi dei giovani italiani morti nella strage del rogo del locale di Crans-Montana, una decisione che segna un passaggio delicatissimo nell'inchiesta parallela avviata dall'Italia dopo la tragedia che ha sconvolto la notte di Capodanno. La scelta è stata assunta dalla Procura di Roma con l'obiettivo dichiarato di "uniformare" le perizie medico legali e rafforzare l'azione giudiziaria promossa dallo Stato italiano, su richiesta delle famiglie delle vittime, per affiancare il lavoro degli inquirenti svizzeri sull'incendio che ha causato 40 morti e oltre 100 feriti. Leggi anche: "Cosa succedeva durante l'incendio". Strage Crans-Montana, il dettaglio choc: "Terribile" Crans-Montana, parla il legale di Galeppini: Vogliamo le vere cause della sua morte; Crans-Montana, Procura Roma: 'Effettuare autopsie su vittime italiane'; Crans Montana, come sono morti i ragazzi? Niente autopsia né certificato sulle cause della morte. L'ipotesi inalazione fumi; VIDEO | Crans-Montana, funerale di Emanuele Galeppini: folla commossa e chiesa gremita. Strage Crans-Montana/ Avv Galoppini: "Emanuele non aveva segni di bruciatura: cosa è successo?"

Strage Crans-Montana, ecco cosa è successo veramente all’interno del locale - Montana: cosa è successo nel bar Le Constellation, come si è propagato l’incendio e che cos’è il flashover che ha causato decine di vittime ... panorama.it

Crans-Montana, l’avvocato dei genitori di Emanuele a Fanpage: “Corpo intatto, vogliono sapere com’è morto” - I genitori di Emanuele Galeppini, 17enne morto nella strage di Crans- fanpage.it

