Crans-Montana i verbali della vergogna | Uscite sbarrate personale non formato e schiuma da bricolage

I verbali di Crans-Montana evidenziano una gestione discutibile delle misure di sicurezza, con uscite sbarrate, personale non adeguatamente formato e materiali infiammabili acquistati presso negozi di bricolage. La situazione solleva preoccupazioni sulla tutela di visitatori e operatori, evidenziando gravi carenze nella pianificazione e nella sicurezza delle strutture. Un’analisi approfondita dei documenti rivela errori che richiedono interventi immediati per prevenire rischi futuri.

Parlano i testimoni della strage di Crans-Montana: “Siamo stati investiti dal fuoco così” - Un tragico incendio ha colpito il locale Le Constellation a Capodanno, evidenziando gravi mancanze di sicurezza. bigodino.it

Crans Montana, parlano i testimoni della strage: «Così siamo stati investiti dal fuoco». La vampata e la fuga dei ragazzini - Il caso del ragazzo italiano cacciato prima del dramma perché aveva una bottiglia di amaro vuota ... msn.com

Strage di Crans-Montana, Jessica Moretti era nel gruppo da cui è partito l'incendio facebook

Jessica Moretti, una dei due proprietari del locale Le Constellation di Crans-Montana, non potrà lasciare la Svizzera x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.