Attenzione alla schiuma | spunta un precedente al locale della strage di Crans-Montana

Un video risalente a sei anni fa rivela come un barman del Constellation di Crans-Montana avvertisse i clienti del rischio di incendio causato dalla schiuma infiammabile sul soffitto e dai bengala sulle bottiglie. Questa testimonianza mette in luce l’importanza di monitorare e prevenire situazioni di potenziale pericolo all’interno dei locali pubblici, contribuendo alla sicurezza di tutti.

Un video di sei anni fa mostra un barman del Constellation di Crans-Montana avvertire i clienti del rischio incendio legato alla schiuma infiammabile del soffitto e ai bengala sulle bottiglie. Sei anni dopo, quella stessa combinazione ha causato la strage di Capodanno con 40 morti e 116 feriti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: “Attenzione alla schiuma”: spunta un precedente al locale della strage di Crans-Montana Leggi anche: "Attenzione alla schiuma". Quel precedente (ignorato) nel bar di Crans-Montana Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Crans-Montana, Attenzione alla schiuma: spunta un precedente al Constellation; ?Le Constellation, spunta un precedente. Il rischio incendio (già noto) e l'avvertimento del barman nel 2020: «Attenzione alla schiuma»; Crans-Montana, spunta il video del precedente: Attenzione alla schiuma! | .it. “Attenzione alla schiuma”: spunta un precedente al locale della strage di Crans-Montana - Montana avvertire i clienti del rischio incendio legato alla schiuma infiammabile del ... fanpage.it

'Attenzione alla schiuma!', spunta un precedente al Constellation - Un video diffuso dalla testata svizzera Rts dimostrerebbe che era già noto da alcuni anni il rischio di incendio legato al materiale fonoassorbente infiammabile dei soffitti del Constellation a contat ... ansa.it

Le Constellation, spunta un precedente. Il rischio incendio (già noto) e l'avvertimento del barman nel 2020: «Attenzione alla schiuma» - A dirlo è un video diffuso dalla testata svizzera Rts, che dimostrerebbe che era già risaputo ... msn.com

Strage al bar Le Constellation, le carte e i video dell’inchiesta. Il precedente nel 2020: “Attenzione alla schiuma”. L’ambasciatore: "Materiale infiammabile, non ignifugo”. Dubbi sull’ingresso di under 16. Il Comune chiude “La Petite Maison”, l’altro locale di - facebook.com facebook

"Attenzione alla schiuma". Quel precedente (ignorato) nel bar di Crans-Montana - x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.