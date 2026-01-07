Attenzione alla schiuma | spunta un precedente al locale della strage di Crans-Montana

Un video risalente a sei anni fa rivela un avvertimento di un barman del Constellation di Crans-Montana riguardo al rischio di incendio causato dalla schiuma infiammabile del soffitto e dai bengala sulle bottiglie. Questi segnali di allerta, emersi prima della tragedia, sottolineano l’importanza di rispettare le norme di sicurezza nei locali pubblici. Un'attenzione più rigorosa potrebbe contribuire a prevenire incidenti simili in futuro.

Un video di sei anni fa mostra un barman del Constellation di Crans-Montana avvertire i clienti del rischio incendio legato alla schiuma infiammabile del soffitto e ai bengala sulle bottiglie. Sei anni dopo, quella stessa combinazione ha causato la strage di Capodanno con 40 morti e 116 feriti.

