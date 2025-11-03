Dietro le vetrine illuminate di Corso Italia, l'eleganza discreta dei suoi hotel storici e di Piazza Roma, microcosmo dove villeggianti storici, imprenditori e guide alpine discutono di sport e investimenti, di piste e mercato immobiliare, Cortina custodisce un'anima sorprendentemente antica. È quella che governa da secoli boschi, pascoli e acque attraverso le Regole d'Ampezzo, istituzione collettiva nata nel Medioevo, che rappresenta uno dei più antichi esempi di proprietà collettiva in Europa. Questa eredità, invisibile ma viva, spiega perché Cortina resti un luogo dove il tempo sembra non scorrere, mentre il passato convive con il futuro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Come Cortina è diventata la Regina delle Dolomiti