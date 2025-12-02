Le mani del clan Licciardi sulle attività del territorio | case popolari recupero credito e frodi informatiche

Una nuova e vasta operazione della Direzione distrettuale Antimafia di Napoli ha portato alla luce i meccanismi con cui il clan Licciardi continuava a controllare il territorio, nonostante molti vertici fossero già detenuti. Comunicazioni dal carcere e imprenditori che si rivolgono al clan Le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo hanno rivelato estorsioni a commercianti . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Le mani del clan Licciardi sulle attività del territorio: case popolari, recupero credito e frodi informatiche

