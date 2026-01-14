Corbello commercialisti | Il voto non è un atto formale ma una scelta per il futuro.

In vista delle elezioni del 15 e 16 gennaio per l’Ordine dei Commercialisti di Napoli Nord, Corbello sottolinea l’importanza del voto come momento di scelta consapevole e di impegno per il futuro professionale. La campagna della Lista “Next ODCEC – Innovazione e Aggregazione” si conclude in un clima di responsabilità, invitando i professionisti a partecipare per contribuire allo sviluppo e all’innovazione del proprio ordine.

Chiusura della campagna elettorale della Lista “Next ODCEC – Innovazione e Aggregazione” in occasione della consultazione del 15 e 16 gennaio per l’Odcec Napoli Nord. AVERSA – «La chiusura della campagna elettorale rappresenta il momento della riflessione e della partecipazione consapevole. Il voto del 15 e 16 gennaio non è un adempimento formale, ma un passaggio rilevante per la vita dell’Ordine e per il ruolo che la professione è chiamata a svolgere sul territorio ». Con queste parole Francesco Corbello, candidato alla presidenza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, ha commentato la fase conclusiva della lista Next ODCEC – Innovazione e Aggregazione alla vigilia della consultazione on line. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

