La chiusura della campagna elettorale invita a un’attenta riflessione sui temi che influenzeranno il nostro futuro. Votare non è solo un gesto formale, ma un’opportunità di scelta consapevole che contribuisce a plasmare le politiche e le decisioni future. È importante valutare con attenzione le proposte dei candidati, considerando l’impatto a lungo termine per la comunità e il paese.

Tempo di lettura: 2 minuti “ La chiusura della campagna elettorale rappresenta il momento della riflessione e della partecipazione consapevole. Il voto del 15 e 16 gennaio non è un adempimento formale, ma un passaggio rilevante per la vita dell’Ordine e per il ruolo che la professione è chiamata a svolgere sul territorio”. Con queste parole Francesco Corbello, candidato alla presidenza dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli Nord, ha commentato la fase conclusiva della lista Next ODCEC – Innovazione e Aggregazione alla vigilia della consultazione on line. Corbello ha voluto innanzitutto rivolgere un ringraziamento al Consiglio uscente «per il lavoro svolto e per il contributo assicurato alla guida dell’Ordine in una fase di profondo cambiamento della professione». 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Corbello (commercialisti): “Il voto non è un atto formale, ma una scelta per il futuro”

