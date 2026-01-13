Coppa Italia Inter ai quarti contro il Torino | ecco quando si gioca

La Coppa Italia prosegue con le qualificazioni ai quarti di finale. Questa sera, allo Stadio Olimpico, Roma e Torino si sono affrontate nell’ultimo ottavo, con il Torino che ha ottenuto la vittoria per 3-2. L’incontro ha concluso la fase a eliminazione diretta prima delle sfide successive. Per conoscere data e orario della gara tra Inter e Torino, consultare il calendario ufficiale del torneo.

Questa sera si è giocato l’ultimo ottavo di finale di Coppa Italia tra Roma e Torino. Allo Stadio Olimpico è finita 2-3 per i granata in una gara divertente. Gli ospiti due volte in vantaggio si sono fatti rimontare salvo poi segnare la rete della vittoria nei minuti finali. Da questa gara è uscita l’avversaria dell’Inter ai quarti di finale della Coppa nazionale. I nerazzurri quindi giocheranno contro il Torino e giocheranno in casa. Inter-Torino: quando si gioca. Il calendario completo con data e orario non è stato ancora stilato dalla Lega. Si dovrebbe giocare o nella prima settimana di febbraio, indicativamente tra il 3,4,5 o nella seconda, quindi tra il 10,11,12. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Atalanta Juve Coppa Italia: sarà la Dea l’avversaria dei bianconeri ai quarti dopo il 4-0 al Genoa! Si giocherà a Bergamo, ecco quando Leggi anche: Coppa Italia, ecco chi incontrerà l’Inter ai quarti La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Coppa Italia Primavera: Sampdoria rigori fatali, Inter ai quarti; Roma-Torino in chiaro, Coppa Italia: dove vederla gratis, orario e formazioni ufficiali. In palio i quarti con l'Inter; Coppa Italia, l'Inter potrebbe non giocare in casa i quarti: perché e dove potrebbe affrontare Roma o Torino; Coppa Italia Primavera. Gli abbinamenti per i quarti: spicca Inter - Juventus. Coppa Italia: 3-2 alla Roma, il Torino ai quarti con l'Inter - Una doppietta di Adams e la rete al 90' di Ilkhan eliminano la Roma agli ottavi di Coppa Italia: il Torino supera il turno e si regala l'Inter ai quarti. ansa.it

Coppa Italia, il Torino vince 3-2 a Roma e affronterà l'Inter ai quarti - Sarà il Torino ad affrontare l'Inter a inizio febbraio nei quarti di finale di Coppa Italia. corriere.it

Impresa Toro: fa fuori 3-2 la Roma all'Olimpico, passa in Coppa Italia e trova l'Inter! - Il Torino si è qualificato ai quarti di finale di Coppa Italia battendo 3- tuttosport.com

Torino knock out Roma to book their spot in the Coppa Italia quarterfinals x.com

