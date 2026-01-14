Coppa Italia | Roma subito fuori La favola del 16enne Arena non basta | il Torino vola ai quarti vincendo 3-2

Il Torino si è qualificato ai quarti di finale di Coppa Italia battendo 3-2 la Roma all’Olimpico negli ottavi. La partita ha visto protagonista il giovane Arena, ma il risultato finale ha premiato la squadra torinese, che avanza nel torneo. La Roma, invece, esce subito dalla competizione, interrompendo la propria corsa nella fase a eliminazione diretta.

Il Torino si è qualificato ai quarti di finale di Coppa Italia battendo 3-2 la Roma all'Olimpico in un match valido per gli ottavi della competizione. I granata ora sfideranno l'Inter. ROMA-TORINO 2-3 Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziółkowski, Ghilardi; Rensch, Pisilli (13' st Konè), Cristante, Wesley; Soulé (13' st Dybala), El Shaarawy; Bailey. (70 Zelezny, 75 Vasquez, 3 Angelino,.

