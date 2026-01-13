La partita di Coppa Italia tra Roma e Torino si è conclusa con la vittoria dei granata per 3-2, eliminando i giallorossi dagli ottavi di finale. La sfida si è disputata all’Olimpico, dove il Torino ha prevalso sul campo, guadagnando così l'accesso ai quarti contro l’Inter. Un risultato che segna una svolta nel percorso della squadra romana in questa competizione.

All’Olimpico la Coppa Italia regala una notte che nessuno aveva messo in preventivo. La Roma cade 3-2 contro il Torino e saluta gli ottavi, lasciando ai granata il pass per i quarti di finale contro l’Inter. Una partita sporca, nervosa, piena di episodi e con un finale che racconta più di mille analisi: entusiasmo da una parte, frustrazione dall’altra. Un’Olimpico acceso, ma la Roma non trova continuità. La Roma parte con l’atteggiamento giusto, prende campo, costruisce le prime occasioni e sembra poter indirizzare la gara. Ma è un dominio fragile, più di intenzioni che di concretezza. Il Torino accetta di soffrire, si compatta e colpisce quando può. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Coppa Italia, Roma eliminata: il Torino espugna l’Olimpico e vola ai quarti

Leggi anche: United Cup 2026, Italia eliminata: Cobolli spreca due match point, la Francia vola ai quarti

Leggi anche: L’inter dilaga in Coppa Italia con le seconde linee, strapazza il Venezia 5-1: ai quarti Roma o Torino

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La Smi Roma volley eliminata dalla Coppa Italia: 1-3 con Padova che va alle semifinali; Coppa Italia Primavera. Il Verona esulta dal dischetto, eliminata la Lazio dagli undici metri; Perché Gianluca Mancini è squalificato in Coppa Italia e salta Roma-Torino: l'episodio risale a due anni fa; Roma, arriva il Torino in Coppa Italia: il tabù di Gasperin.

Coppa Italia: 3-2 alla Roma, il Torino ai quarti con l'Inter - Una doppietta di Adams e la rete al 90' di Ilkhan eliminano la Roma agli ottavi di Coppa Italia: il Torino supera il turno e si regala l'Inter ai quarti. ansa.it