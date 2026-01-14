Calcio | non basta il gol del 2009 Arena la Roma esce sconfitta per 3-2 dal Torino in Coppa Italia

Nel match degli ottavi di Coppa Italia, la Roma di Gasperini si è confrontata con il Torino, uscendo sconfitta per 3-2 allo Stadio Olimpico. Nonostante il gol di Arena nel 2009, i capitolini non sono riusciti a mantenere il vantaggio e hanno visto i granata prevalere nel corso della partita, caratterizzata da numerosi capovolgimenti di fronte e sorprese. La vittoria del Torino rappresenta un risultato inatteso, ma comunque meritato.

Tanti capovolgimenti di fronte, diverse sorprese e alla fine la vittoria del Torino. I granata escono vincitori, partendo nettamente sfavoriti, dallo Stadio Olimpico: la R oma di Gasperini infatti perde per 3-2 negli ottavi di finale di Coppa Italia davanti al pubblico amico. Leggero turnover per entrambe le selezioni, ma l’obiettivo è quello di passare il turno. La prima frazione è avara di emozioni fino al 35?, quando Che Adams con un preciso diagonale riesce a trovare la rete del vantaggio. Cambi per la Roma nella ripresa che risultano subito decisivi: neanche 30” e Mario Hermoso trova subito il pari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio: non basta il gol del 2009 Arena, la Roma esce sconfitta per 3-2 dal Torino in Coppa Italia Leggi anche: Chi è Antonio Arena, il gioiello classe 2009 della Roma in gol in Coppa Italia contro il Torino. La sua storia Leggi anche: Roma-Torino 2-3: il gol del baby Arena non basta, Gasperini eliminato dalla Coppa Italia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Serie D - Girone F. UniPomezia: il gol di Gemini non basta, contro il Teramo arriva una sconfitta per 2-1; ECCELLENZA. L'Urbino spreca, al Montegranaro basta un gol per vincere; Al Milan basta un lampo di Leao per battere il Cagliari: Allegri torna al primo posto. Szczesny prima dice basta col calcio. Poi cambia idea, torna in campo… e in pochi mesi porta a casa due trofei in Arabia Saudita. Nel frattempo Cristiano Ronaldo è ancora a quota zero Fa ridere, ma anche riflettere. #fblifestyle - facebook.com facebook Non è più calcio. Basta saperlo. Il regolamento prima o poi colpisce tutti #NapoliVerona x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.