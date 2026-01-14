Copernicus | 2025 terzo anno più caldo Temperature in rialzo

Il 2025 si conferma come il terzo anno più caldo dal 1979, anno di inizio delle rilevazioni satellitari. Le temperature globali sono in aumento, evidenziando una tendenza di riscaldamento che riguarda diverse aree del pianeta. Questi dati sottolineano l'importanza di monitorare e comprendere i cambiamenti climatici per adottare strategie di adattamento e mitigazione efficaci.

Il 2025 è stato il terzo anno più caldo registrato dall’inizio dell’uso dei satelliti per il monitoraggio della terra dallo spazio. Lo ha reso noto Copernicus. Servizio di Marco Bergamaschi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

