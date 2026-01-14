Il 2025 terzo anno più caldo di sempre

Il 2025 si colloca come il terzo anno più caldo mai registrato, con una temperatura globale di 8,40°C. Rispetto al 2023 e al 2024, ha registrato differenze di appena 0,01 e 0,13 gradi rispettivamente. Questi dati evidenziano le tendenze di riscaldamento globale e l’importanza di monitorare i cambiamenti climatici a livello planetario.

8.40 Il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato, solo lievemente (-0,01 gradi) più freddo del 2023 e di 0,13 gradi centigradi più freddo del 2024, l'anno più caldo di sempre. Lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione europea. Le temperature globali degli ultimi tre anni (2023-2025) sono state in media superiori di oltre 1,5 °C rispetto al livello medio tra il 1850 e il 1900. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Il 2025 è stato il terzo anno più caldo di sempre a Milano: dicembre da record con 9 gradi di media Leggi anche: Il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato; La crescita delle Acli provinciali | Nel 2025 un terzo di soci in più; Tara Dragas | Il 2025 l’anno della svolta ma voglio sempre di più; Le auto più vendute in Italia nel 2025 | la Top 10. Il 2025 è stato il terzo anno più caldo di sempre Copernicus, 2025 terzo anno più caldo mai registrato. Sopra 1,5°C dai livelli preindustriali la media degli ultimi 3 anni facebook Il 2025 è stato il terzo anno più caldo mai registrato. Solo lievemente (di 0,01 °C) più freddo del 2023 e di 0,13 °C più freddo del 2024, l'anno più caldo mai registrato. Lo ha reso noto Copernicus, il servizio meteo della Ue. #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.