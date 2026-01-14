Conte prima di Napoli Parma | La mia espulsione contro l’Inter? Qualcosa non funziona tanti allenatori protagonisti Su Neres vi dico questo

Nel prepartita di Napoli-Parma, l’allenatore Antonio Conte ha commentato la sua espulsione contro l’Inter, sottolineando che qualcosa nel sistema non funziona e che diversi allenatori sono protagonisti di situazioni simili. Ha inoltre condiviso le sue opinioni su Neres, offrendo un’analisi delle sfide attuali del Napoli. Le dichiarazioni di Conte forniscono uno sguardo approfondito sulle sue prospettive e sulle dinamiche del calcio italiano.

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha voluto dire la sua nel prepartita del match contro il Parma, tornando sulla sua espulsione contro l’Inter Antonio Conte, costretto a seguire la gara dalla tribuna a causa della squalifica rimediata contro i Nerazzurri, ha analizzato i temi caldi di Napoli-Parma ai microfoni di DAZN. Il tecnico salentino ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Conte prima di Napoli Parma: «La mia espulsione contro l’Inter? Qualcosa non funziona, tanti allenatori protagonisti. Su Neres vi dico questo» Leggi anche: Conte: «La mia espulsione? Episodi che stanno vedendo protagonisti tanti allenatori, si vede che qualcosa non funziona» Leggi anche: Napoli-Parma, Conte: “Ecco cosa dico sul rosso con l’Inter” poi rivela su Neres Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Cuesta prima di Napoli-Parma: “Conte? È un vincente. Dopo due settimane con lui le squadre cambiano. Da allenatori così si può solo imparare tanto”; Napoli-Parma diretta Serie A: segui il match al Maradona LIVE; Il Napoli (senza Conte) oggi attende il Parma: si cambia a sinistra, Neres in panchina; Napoli-Parma Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie. Conte sulla squalifica: "Anche altri come me, vuol dire che qualcosa non funziona" - Prima della partita casalinga contro il Parma, l'allenatore del Napoli è tornato a parlare di quanto successo nella partita contro l'Inter: ecco cosa ha detto ... corrieredellosport.it

DAZN - Napoli, Conte: "Inter? Bisogna voltare subito pagina, cosa mi ha dato fastidio? Non ci voglio tornare su questo, ma vede coinvolti molti allenatori, Hojlund è ... - Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN, prima del match contro il Parma. napolimagazine.com

Napoli-Parma, le formazioni ufficiali: torna Lang, Mazzocchi dal 1'. Cuesta, quanti cambi - Il Napoli per rimanere agganciato al treno in vetta, il Parma per dare seguito alla bella vittoria di Lecce e allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolosa. tuttomercatoweb.com

