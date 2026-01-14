In un’intervista rilasciata alla vigilia di Napoli-Parma, Antonio Conte ha commentato la sua recente espulsione, sottolineando come si tratti di episodi comuni tra gli allenatori e suggerendo che ci siano problemi da affrontare nel sistema. Le sue parole riflettono una riflessione più ampia su situazioni che coinvolgono diverse figure del calcio italiano. Di seguito, l’intervista completa ad Antonio Conte.

Alla vigilia di Napoli-Parma, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole. L’intervista ad Antonio Conte. Cosa ha detto ai giocatori dopo la partita con l’Inter? « Dobbiamo andare avanti e concentrarci subito sulla partita di oggi, perché il tempo per recuperare è davvero poco. A Milano, però, la prestazione è stata buona e questo deve darci fiducia.» Quanto le è dispiaciuto non essere a bordo campo con la squadra? Vuole tornare sull’episodio dell’espulsione? «Non voglio tornare su episodi che comunque stanno vedendo protagonisti tanti allenatori, si vede che qualcosa non funziona, ma non ci torniamo dietro, pensiamo alla partita». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: «La mia espulsione? Episodi che stanno vedendo protagonisti tanti allenatori, si vede che qualcosa non funziona»

