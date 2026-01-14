Conoscere è meglio di avere Si può essere miserabili essendo molto ricchi

Durante il confronto con Luca Sommi, Paolo Crepet evidenzia come la conoscenza sia fondamentale rispetto al possesso materiale. Ricorda che avere molto non garantisce la felicità, sottolineando che la vera ricchezza risiede nella consapevolezza e nel sapere. Questa riflessione invita a considerare il valore delle cose intangibili, spesso più significative di ciò che si può acquisire con il denaro.

Durante la conversazione con Luca Sommi, Paolo Crepet sposta l’attenzione sul valore della conoscenza. Secondo lui, tra crescere e accumulare, la differenza è sostanziale. Il sapere permette di muoversi, di allargare il campo, mentre il possesso rischia di immobilizzare. “ Conoscere è più importante di avere – afferma – la conoscenza ti fa crescere, l’avere ti fa stare seduto ”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Calciomercato Juve, Bernabè nega di conoscere i rumors: «Meglio farò al Parma, meglio sarà per me». Le parole sul futuro

Leggi anche: Venezi alla Fenice, Brugnaro: «Non si torna indietro, non può essere che qualcuno degli orchestrali decide chi può essere il nuovo direttore»

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Tutto quello che c' è da sapere sui Golden Globe 2026 per goderseli al meglio.

Anno nuovo, buoni propositi nuovi! Quest'anno, oltre a continuare a supportare le attività di Fratel Dario e Suor Laura, ci siamo dati un nuovo obiettivo. Post dopo post cercheremo di farvi conoscere meglio i progetti che sosteniamo in Kenia ed Uganda e maga facebook