Calciomercato Juve Bernabè nega di conoscere i rumors | Meglio farò al Parma meglio sarà per me Le parole sul futuro
Calciomercato Juve, Bernabé nega di conoscere i rumours. L’obiettivo è migliorare nel Parma: il successo individuale passa sempre dal risultato della squadra. Adrián Bernabé, centrocampista del Parma e obiettivo per il calciomercato della Juventus, ha mostrato grande professionalità e lucidità. Intervenuto prima di un evento solidale a Parma, il giocatore spagnolo ha risposto con fermezza alle voci che lo accostano alla Vecchia Signora. L’intervista a ParmaLive.com arriva in un momento delicato per i ducali, reduci da una sconfitta contro l’ Udinese. Bernabé ha minimizzato la prossima sfida contro il Pisa come non da dentro o fuori, pur riconoscendone l’importanza come scontro diretto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Le ultime novità di calciomercato Juve Tutte le indiscrezioni - facebook.com Vai su Facebook
#Juventus su #Cresswell, osservatori a #VeronaParma per #Bernabé e #Giovane [Tuttosport] #calciomercato #Juve calciomercato.com/liste/juventus… Vai su X
Infortunio Gatti e ansia Juve: salta solo il Napoli? - Juventus Calciomercato: scopri tutte le notizie esclusive in tempo reale e resta aggiornato su trasferimenti, partite e giocatori della Juventus ... calciomercato.it scrive
Calciomercato Juventus: porte spalancate per il suo addio! Bianconeri pronti a piazzare il super colpo in estate, l’annuncio non lascia più dubbi - Calciomercato Juventus: l’annuncio sull’obiettivo bianconero non lascia più dubbi, ecco cosa sta succedendo in vista della prossima estate La porta è socchiusa, anzi, spalancata. Segnala juventusnews24.com
Calciomercato Juventus, doppio obiettivo per il centrocampo: spunta Bernabé - La Juventus allenata da Luciano Spalletti è attesa da un impegno molto importante alla ripresa del ... Segnala fantamaster.it
Calciomercato Juventus News/ Piacciono due gialloblù, seguito anche il giovane Nuredini (21 novembre 2025) - Calciomercato Juventus news: le ufficialità e le indiscrezioni concernenti le trattative dei bianconeri. ilsussidiario.net scrive
Calciomercato Juve, c’è un’occasione per gennaio. Può arrivare in bianconero, ecco la posizione della dirigenza sul giocatore. Le ultime - Emile Højbjerg è l’occasione di mercato per gennaio Luciano Spalletti ha individuato il tassello che manca per completare la metamorfosi ... Si legge su calcionews24.com
Calciomercato Juventus, l’agenda è piena di impegni: gli scout bianconeri osserveranno da vicino quei due giocatori - Calciomercato Juventus, Comolli è pronto ad accelerare su alcuni obiettivi. Segnala calcionews24.com