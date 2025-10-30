Venezi alla Fenice Brugnaro | Non si torna indietro non può essere che qualcuno degli orchestrali decide chi può essere il nuovo direttore
VENEZIA - Sulla nomina di Venezi alla Fenice nessun dietrofront, parola del sindaco Brugnaro: «Non si torna indietro». «Venezi deve venire a Venezia, si può capire. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
Leggi anche questi approfondimenti
Venezi, il caso Mestriner: «Alla Fenice ho contestato i sindacalisti: atto di libertà» VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
"FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Venezi alla Fenice, Brugnaro: «Non si torna indietro, non può essere che qualcuno degli orchestrali decide chi può essere il nuovo direttore» - Sulla nomina di Venezi alla Fenice nessun dietrofront, parola del sindaco Brugnaro: «Non si torna indietro». Riporta msn.com
Brugnaro: «Venezi deve venire a Venezia. Parlerò con i lavoratori più responsabili» - Il sindaco invita al dialogo, ma partendo dalla premessa che la nomina del sovrintendente resterà. Si legge su veneziatoday.it
Venezi alla Fenice, Brugnaro: «Non ha alcuna intenzione di rinunciare». Il sindacato chiede le dimissioni del sovrintendente Colabianchi - Io stesso glielo sconsiglio: sarebbe la fine della sua carriera». Come scrive ilgazzettino.it