Venezi alla Fenice Brugnaro | Non si torna indietro non può essere che qualcuno degli orchestrali decide chi può essere il nuovo direttore

Ilgazzettino.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

VENEZIA - Sulla nomina di Venezi alla Fenice nessun dietrofront, parola del sindaco Brugnaro: «Non si torna indietro». «Venezi deve venire a Venezia, si può capire. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

