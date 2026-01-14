Confermato il contributo per i comitati di zona
L’amministrazione comunale di Cesenatico ha confermato il proprio impegno economico a sostegno dei comitati di zona, rafforzando così il ruolo di enti locali nel promuovere iniziative sul territorio. Questa decisione mira a garantire risorse stabili e a favorire lo sviluppo di attività e progetti che coinvolgono le comunità locali.
L’amministrazione comunale di Cesenatico ha confermato il suo impegno economico a sostegno dei comitati di zona. La giunta ha infatti deciso di stanziare 12mila euro complessivi, per sostenere le attività sul territorio durante l’anno 2026. In questo modo la coalizione di maggioranza formata da Pd e Cesenatico Civica, intende ribadire la sua sinergia e il suo supporto ai comitati di Cesenatico Centro-Boschetto, Ponente e Zadina, Madonnina-S.Teresa, Cannucceto, Sala, Villalta e Borella, Bagnarola, Valverde e Villamarina. La distribuzione è equa, pertanto ciascuno degli otto quartieri riceverà una somma di 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
