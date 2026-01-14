L’amministrazione comunale di Cesenatico ha confermato il proprio impegno economico a sostegno dei comitati di zona, rafforzando così il ruolo di enti locali nel promuovere iniziative sul territorio. Questa decisione mira a garantire risorse stabili e a favorire lo sviluppo di attività e progetti che coinvolgono le comunità locali.

L’amministrazione comunale di Cesenatico ha confermato il suo impegno economico a sostegno dei comitati di zona. La giunta ha infatti deciso di stanziare 12mila euro complessivi, per sostenere le attività sul territorio durante l’anno 2026. In questo modo la coalizione di maggioranza formata da Pd e Cesenatico Civica, intende ribadire la sua sinergia e il suo supporto ai comitati di Cesenatico Centro-Boschetto, Ponente e Zadina, Madonnina-S.Teresa, Cannucceto, Sala, Villalta e Borella, Bagnarola, Valverde e Villamarina. La distribuzione è equa, pertanto ciascuno degli otto quartieri riceverà una somma di 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confermato il contributo per i comitati di zona

Leggi anche: Pisa, zona rossa al tramonto. I comitati tornano a chiedere controlli e sicurezza

Leggi anche: Vanchiglia, i comitati scrivono al prefetto: "Negato diritto allo studio, no bambini in zona rossa"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Confermato il contributo per i comitati di zona; Quartieri al centro, confermati i fondi ai comitati di zona: 12 mila euro dal Comune di Cesenatico; Confermato il contributo per i comitati di zona: € 12.000 stanziati per i quartieri.

Comitati di zona: 12mila euro per sostenere i quartieri - ha stanziato 1500 euro per ogni singolo quartiere in modo da sostenere eventi e iniziative sul territorio ... livingcesenatico.it