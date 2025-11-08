Pisa zona rossa al tramonto I comitati tornano a chiedere controlli e sicurezza

Pisa, 8 novembre 2025 – “Stavolta la proroga della Zona Rossa non ha prodotto grandi risultati. Pare ci sia ormai un’accettazione che non si può fare più niente per il quartiere stazione ma non è così: non abbandoniamolo ma anzi cerchiamo una soluzione che diventi un modello da replicare per contrastare la criminalità nei quartieri”. Non si rassegna Sandra Capuzzi, presidente del comitato dei residenti Stazione, per la situazione sicurezza nel quartiere, dove anche ieri sono stati spaccati i vetri di due macchine. “Apprezziamo gli sforzi fatti in questi anni per migliorare le cose, ma manca una progettualità chiara su ciò che vogliamo che diventi questa zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, zona rossa al tramonto. I comitati tornano a chiedere controlli e sicurezza

