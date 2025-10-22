Ciclismo su pista cresce l’Italia nella velocità a squadre | azzurri alla seconda fase ai Mondiali col primato nazionale

Dopo le qualifiche dell’inseguimento a squadre, la prima giornata dei Mondiali 2025 di ciclismo su pista è proseguita con il turno preliminare delle Team Sprint. Bella prestazione da parte dell’ Italia, che si è meritata l’accesso al primo round con il terzetto della velocità a squadre maschile: ottavo posto con il tempo di 42.234, l’ultimo utile per superare il turno, precedendo di 225 millesimi il Canada, primo degli esclusi dall’atto conclusivo. Gli azzurri hanno così firmato il nuovo record nazionale sui tre giri, ritoccando di un paio di decimi il 43.497 siglato lo scorso anno ad Apeldoorn. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo su pista, cresce l’Italia nella velocità a squadre: azzurri alla seconda fase ai Mondiali col primato nazionale

