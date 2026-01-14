Concorso infanzia e primaria PNRR3 arrivano le convocazioni prova orale AGGIORNATO con Sicilia

Sono disponibili le prime convocazioni per la prova orale del concorso DDG n. 2398/2025, rivolto a insegnanti di infanzia e primaria. Le convocazioni sono riservate ai candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo e sono ammessi alla fase orale. Questa comunicazione, aggiornata anche per la Sicilia, rappresenta un passo importante nel percorso di selezione previsto dal concorso.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. L'articolo Concorso infanzia e primaria PNRR3, arrivano le convocazioni prova orale. AGGIORNATO con Sicilia . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Concorso infanzia e primaria PNRR3, arrivano le convocazioni prova orale. [AGGIORNATO con Lazio, Sicilia e Puglia] Leggi anche: Concorso infanzia e primaria PNRR3, arrivano le convocazioni prova orale. [AGGIORNATO con Abruzzo, Lazio, Sicilia e Puglia] Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Infanzia e Primaria – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata. Materiali di preparazione inclusi; Concorso docenti PNRR 3: prove orali tra problemi e ritardi. Si riuscirà davvero a concludere per settembre?; Concorso docenti PNRR3, numero candidati ammessi alla prova orale infanzia e primaria. In alcuni casi posti già vuoti; Concorso docenti PNRR 3: scioglimento della riserva. Concorso PNRR3 docenti infanzia e primaria: si può ricevere la traccia tramite email, 24 ore di tempo per preparare lezione simulata - 2938/2025, la traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata, di cui all’articolo 7, commi 2 e 3 del Decreto ministeri ... orizzontescuola.it Concorso docenti PNRR3, numero candidati ammessi alla prova orale infanzia e primaria. In alcuni casi posti già vuoti - La prova scritta è stata svolta lo scorso 27 novembre, ... orizzontescuola.it Prova orale concorso docenti PNRR3: come funziona, quanto dura e cosa chiedono davvero alla lezione simulata - Hai guardato il punteggio mille volte, hai controllato le graduatorie regionali e ora la parola che ti gira ... alphabetcity.it

Concorso docenti PNRR3: tutto sulla prova orale

Concorso ordinario Infanzia e Primaria D.D. n. 2938/2025. Decreto Costituzione Commissione EEEE x.com

Le convocazioni ufficiali per le prova orale sono iniziate: modalità d'esame e tempistiche del Concorso PNRR3 infanzia e primaria. #Concorsi facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.