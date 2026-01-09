Concorso infanzia e primaria PNRR3 arrivano le convocazioni prova orale AGGIORNATO con Lazio Sicilia e Puglia

Sono arrivate le prime convocazioni per la prova orale del concorso infanzia e primaria PNRR3, aggiornate con le regioni Lazio, Sicilia e Puglia. Le convocazioni, relative al concorso DDG n. 2398/2025, sono indirizzate ai candidati che hanno superato il voto minimo e sono ammessi alla prova orale. Questo passaggio rappresenta un importante step nel percorso di selezione, evidenziando l’avanzamento del procedimento concorsuale.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. L'articolo Concorso infanzia e primaria PNRR3, arrivano le convocazioni prova orale. AGGIORNATO con Lazio, Sicilia e Puglia .

Concorso infanzia e primaria PNRR3, convocazioni prova orale. Dal 19 gennaio in Lombardia, dal 20 in Lazio [IN AGGIORNAMENTO] - La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi ... orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: tutto sulla prova orale

Concorso ordinario Infanzia e Primaria D.D. n. 2938/2025. Decreto Rettifica Commissione ADEE 08.01.2026 x.com

Concorso docenti PNRR3: partono le prime convocazioni per la prova orale di infanzia e primaria dal 19 gennaio, mentre per la secondaria tutto è ancora fermo. Chi accede all’orale, dove trovare il voto minimo, cosa succede con lo scioglimento della riserva - facebook.com facebook

