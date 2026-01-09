Concorso infanzia e primaria PNRR3 arrivano le convocazioni prova orale AGGIORNATO con Lazio Sicilia e Puglia
Sono arrivate le prime convocazioni per la prova orale del concorso infanzia e primaria PNRR3, aggiornate con le regioni Lazio, Sicilia e Puglia. Le convocazioni, relative al concorso DDG n. 2398/2025, sono indirizzate ai candidati che hanno superato il voto minimo e sono ammessi alla prova orale. Questo passaggio rappresenta un importante step nel percorso di selezione, evidenziando l’avanzamento del procedimento concorsuale.
Concorso docenti PNRR3: tutto sulla prova orale
