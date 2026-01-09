Concorso infanzia e primaria PNRR3 arrivano le convocazioni prova orale AGGIORNATO con Abruzzo Lazio Sicilia e Puglia

Sono disponibili le prime convocazioni per la prova orale del concorso infanzia e primaria PNRR3, aggiornate anche per Abruzzo, Lazio, Sicilia e Puglia. Le convocazioni sono riservate ai candidati che hanno ottenuto il punteggio minimo richiesto e sono ammessi alla fase successiva. Questa comunicazione rappresenta un passaggio importante nel percorso di selezione, offrendo ai partecipanti la possibilità di prepararsi per le prossime discussioni orali.

Convocazioni concorso DDG n. 23982025: arrivate le prime convocazioni per la prova orale. La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi alla prova orale. L'articolo Concorso infanzia e primaria PNRR3, arrivano le convocazioni prova orale. AGGIORNATO con Abruzzo, Lazio, Sicilia e Puglia . Concorso docenti PNRR3, errata corrige voto minimo infanzia sostegno Puglia: da 70 a 72. AVVISO; Concorso docenti PNRR 3: prove orali tra problemi e ritardi. Si riuscirà davvero a concludere per settembre?; Concorso docenti PNRR3, Infanzia e Primaria: voti minimi prova orale [Aggiornato al 7 Gennaio 2026]; Esempi domande prova orale Concorso PNRR 3 Docenti. Concorso docenti PNRR3, numero candidati ammessi alla prova orale infanzia e primaria. In alcuni casi posti già vuoti - La prova scritta è stata svolta lo scorso 27 novembre.

Concorso infanzia e primaria PNRR3, convocazioni prova orale. Dal 19 gennaio in Lombardia, dal 20 in Lazio [IN AGGIORNAMENTO] - La convocazione viene inviata a coloro che hanno raggiunto il voto minimo rientrando nel gruppo degli ammessi ... orizzontescuola.it

Concorso docenti PNRR3: tutto sulla prova orale

Concorso docenti PNRR3, numero candidati ammessi alla prova orale infanzia e primaria. In alcuni casi posti già vuoti. https://www.orizzontescuola.it/concorso-docenti-pnrr3-numero-candidati-ammessi-alla-prova-orale-infanzia-e-primaria-in-alcuni-casi-posti- - facebook.com facebook

Concorso ordinario Infanzia e Primaria D.D. n. 2938/2025. Decreto Rettifica Commissione ADEE 08.01.2026 x.com

